СБУ повідомила про підозру дружині Семена Семенченка через «розкрадання» грошей з благодійного фонду батальйону «Донбас»

Служба безпеки Україні повідомила про підозру жінці, яка начебто вкрала з рахунків «Благодійного фонду батальйону «Донбас» 150 тисяч гривень і витратила їх на власні потреби, не пов’язані з діяльністю фонду та батальйону.
Про це СБУ повідомила 3 листопада.
За даними джерел «Бабеля», ідеться про дружину Семена Семенченка Наталію Московець, вона сама це підтвердила у Facebook. Їй оголосили про підозру за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
СБУ заявила, що жінка мала доступ до карткового рахунку фонду, розраховувалась через нього та знімала з нього готівку.
Сама Московець написала у Facebook наступне: «Впевнена, в мене також буде суддя Вишняк. Залишилося зрозуміти, на кого залишити трьох дітей».
«Благодійний фонд батальйону «Донбас» займається допомогою військовослужбовцям 46 окремого батальйону спеціального призначення «Донбас-Україна» і сімʼям загиблих військових. Керівник фонду — Дмитро Кічук.
- 24 березня 2021 року СБУ повідомила, що чоловік Московець, колишній командир другого батальйону спеціального призначення «Донбас» Семен Семенченко й «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). Компанію правоохоронцям здав один з її колишніх співробітників. За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами. Семенченко зараз перебуває у СІЗО, Шевченко вийшов під заставу у 5 мільйонів гривень.