СБУ сообщила о подозрении жене Семена Семенченко из-за «хищения» денег из благотворительного фонда батальона «Донбасс»

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении женщине, которая якобы украла со счетов «Благотворительного фонда батальона «Донбасс» 150 тысяч гривен и потратила их на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона.

Об этом СБУ сообщила 3 ноября.

По данным источников «Бабеля», речь идет о жене Семена Семенченко Наталье Московец, она сама это подтвердила в Facebook. Ей объявили о подозрении по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

СБУ заявила, что женщина имела доступ к карточному счету фонда, рассчитывалась через него и снимала с него наличные деньги.

Сама Московец написала в Facebook следующее: «Уверена, у меня тоже будет судья Вишняк. Осталось понять, на кого оставить троих детей».

«Благотворительный фонд батальона «Донбасс» занимается помощью военнослужащим 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» и семьям погибших военных. Руководитель фонда — Дмитрий Кичук.