Instagram видалив акаунт окупаційного «уряду» Севастополя через «активність»

Адміністрація соцмережі Instagram заблокувала офіційний акаунт окупаційного «уряду» кримського Севастополя.

Про це повідомляють російське держагентство ТАСС і «РИА Новости» з посиланням на пресслужбу адміністрації окупованого міста.

На акаунт було підписано понад 10 тисяч людей. Через нього люди нібито зверталися за допомогою та розʼясненнями.

У пʼятницю, 3 листопада, у першій половині дня обліковий запис заблокували на 24 години, а після цього Instagram повідомив власників про повне блокування. В «уряді» Севастополя заявили, що причиною стала «надмірна активність» акаунту, з якого давали «надто багато відповідей на коментарі користувачів».

Російська адміністрація почала використовувати резервний акаунт.