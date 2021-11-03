Instagram видалив акаунт окупаційного «уряду» Севастополя через «активність»

Адміністрація соцмережі Instagram заблокувала офіційний акаунт окупаційного «уряду» кримського Севастополя.
Про це повідомляють російське держагентство ТАСС і «РИА Новости» з посиланням на пресслужбу адміністрації окупованого міста.
На акаунт було підписано понад 10 тисяч людей. Через нього люди нібито зверталися за допомогою та розʼясненнями.
У пʼятницю, 3 листопада, у першій половині дня обліковий запис заблокували на 24 години, а після цього Instagram повідомив власників про повне блокування. В «уряді» Севастополя заявили, що причиною стала «надмірна активність» акаунту, з якого давали «надто багато відповідей на коментарі користувачів».
Російська адміністрація почала використовувати резервний акаунт.
- Раніше YouTube і Google блокували акаунти російських пропагандистських каналів, зокрема з Криму. Це було повʼязано із санкціями. У бан потрапили Anna News, News-Front, «Крим 24» та низка інших.
- У вересні повідомлялося, що Xiaomi заблокувала смартфони у Криму та підсанкціонних країнах, але користувачі змогли обійти блокування.