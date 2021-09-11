Xiaomi заблокувала смартфони в Криму і підсанкційних країнах

Виробник смартфонів Xiaomi заблокував свої апарати в окупованому Росією Криму, а також на Кубі, в Ірані, Сирії, Північній Кореї та Судані, які потрапили під санкції країн Заходу.

Про це повідомляє XDA-developers.

Користувачі смартфонів в соцмережах із зазначених регіонів поскаржилися на відключення нових апаратів і повідомлення про те, що політика Xiaomi «не дозволяє продаж або надання продукту на вказаній території».

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Імовірно, Xiaomi таким чином почала боротьбу з нелегально ввезеною продукцією, але теоретично це може торкнутися куди більше користувачів по всьому світу. Поки під блокування потрапило лише певне коло власників смартфонів.

ЗМІ і частина користувачів у соцмережах зазначають, що блокування можна обійти після перепрошивки операційної системи. Також блок не працює на апаратах, які були активовані в інших регіонах, а потім ввезені на «закриті» території.