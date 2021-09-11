Xiaomi заблокировала смартфоны в Крыму и подсанкционных странах

Производитель смартфонов Xiaomi заблокировал свои аппараты в оккупированном Россией Крыму, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее и Судане, которые попали под санкции стран Запада.

Об этом сообщает XDA-developers.

Пользователи смартфонов в соцсетях из указанных регионов пожаловались на отключение новых аппаратов и сообщения о том, что политика Xiaomi «не разрешает продажу или предоставление продукта на данной территории».

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Вероятно, Xiaomi таким образом начала борьбу с нелегально ввезенной продукцией, но теоретически это может затронуть куда больше пользователей по всему миру. Пока под блокировку попал лишь определенных круг владельцев смартфонов.

СМИ и часть пользователей в соцсетях отмечают, что блокировку можно обойти после перепрошивки операционной системы. Также блок не работает на аппаратах, которые были активированы в других регионах, а затем ввезены на «закрытые» территории.