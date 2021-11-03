Instagram удалил аккаунт оккупационного «правительства» Севастополя из-за излишней «активности»

Администрация соцсети Instagram заблокировала официальный аккаунт оккупационного «правительства» крымского Севастополя.

Об этом сообщают российское госагентство ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации оккупированного города.

На аккаунт было подписано более 10 тысяч человек. Через него люди якобы обращались за помощью и разъяснениями.

В пятницу, 3 ноября, в первой половине дня аккаунт заблокировали на 24 часа, а затем Instagram уведомил владельцев о полной блокировке. В «правительстве» Севастополя заявили, что причиной стала «чрезмерная активность» аккаунта, с которого давали «слишком много ответов на комментарии пользователей».

Российская администрация начала использовать резервный аккаунт.