Instagram удалил аккаунт оккупационного «правительства» Севастополя из-за излишней «активности»

Администрация соцсети Instagram заблокировала официальный аккаунт оккупационного «правительства» крымского Севастополя.
Об этом сообщают российское госагентство ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации оккупированного города.
На аккаунт было подписано более 10 тысяч человек. Через него люди якобы обращались за помощью и разъяснениями.
В пятницу, 3 ноября, в первой половине дня аккаунт заблокировали на 24 часа, а затем Instagram уведомил владельцев о полной блокировке. В «правительстве» Севастополя заявили, что причиной стала «чрезмерная активность» аккаунта, с которого давали «слишком много ответов на комментарии пользователей».
Российская администрация начала использовать резервный аккаунт.
- Ранее YouTube и Google блокировали аккаунты российских пропагандистских каналов, в том числе из Крыма. Это было связано с санкциями. В бан попали Anna News, News-Front, «Крым 24» и ряд других.
- В сентябре сообщалось, что Xiaomi заблокировала смартфоны в Крыму и подсанкционных странах, но пользователи смогли обойти блокировку.