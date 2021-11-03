СБУ пояснила обшуки у колишнього міністра економіки Олексія Любченка — стосується податкових «скруток»

Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикоурпційна покуратура та Служба безпеки 3 листопада проводять обшуки вже у колишнього міністра економіки Олексія Любченка та голови Податкової служби Євгена Олійникова у рамках справи про податкові «скрутки».

Про це повідомляють пресслужби САП та СБУ.

Схема полягала у покривані шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам. Обшуки проводять:

у центральному апараті Державної податкової служби України;

у податковій Полтавської області;

за місцем проживання податкових чиновників та низки людей у Києві, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

СБУ зазначила, що під час обшуків вилучили документи, які підтверджують злочин. Зокрема те, що фігуранти допомагали мінімізувати податкові платежі («скрутки»), а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових. Попередня кваліфікація справи — частина 2 статті 364 КК України (зловживання владою, яке спричинило тяжкі наслідки).

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран СБУ

САП пише, що розслідування почали за власними напрацюваннями, публікаціями у ЗМІ та інформацією від Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідувала можливу корупцію посадовців.

«Економічна правда» із посиланням на депутата фракції «Слуга народу» писала, що Любченко, перебуваючи на посаді голови Державної податкової служби (квітень 2020 – травень 2021), покривав проведення податкових «скруток», коли одним компаніям повертали сплачений іншими компаніями податок на додану вартість (ПДВ) без достатніх для цього підстав.