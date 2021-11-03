СБУ объяснила обыски у бывшего министра экономики Алексея Любченко — касается налоговых «скруток»

Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности 3 ноября проводят обыски уже у бывшего министра экономики Алексея Любченко и главы Налоговой службы Евгения Олейникова в рамках дела о налоговых «скрутках».
Об этом сообщают пресс-службы САП и СБУ.
Схема заключалась в покрывательстве мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям. Обыски проводят:
- в центральном аппарате Государственной налоговой службы Украины;
- в налоговой Полтавской области;
- по месту жительства налоговых чиновников и ряда людей в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
СБУ отметила, что во время обысков изъяли документы, которые подтверждают преступление. В частности, то, что фигуранты помогали минимизировать налоговые платежи («скрутки»), а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых. Предварительная квалификация дела — часть 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью, что повлекло тяжкие последствия).
САП пишет, что расследование началось по собственным наработкам, публикациям в СМИ и информации от Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая расследовала возможную коррупцию чиновников.
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата фракции «Слуга народа» писала, что Любченко, пребывая в должности главы Государственной налоговой службы (апрель 2020 — май 2021), покрывал проведение налоговых «скруток», когда одним компаниям возвращали уплаченный другими компаниями налог на добавленную стоимость (НДС) без достаточных на то оснований.
- Ранее Любченко возглавлял Государственную налоговую службу. В 2009—2011 годах занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации. До этого, в 1999—2003 годах, работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал замглавы Кировоградской ОГА. В 2015 году Любченко претендовал на должность главы Государственной фискальной службы Украины. Впервые Любченко назначили руководителем налоговой 29 апреля 2020 года, министром экономики он стал 20 мая 2021 года, уволили с этой должности его 3 ноября.