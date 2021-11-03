Депутати підтримали відставку віцепремʼєра Олексія Резнікова. Надалі він очолить Міністерство оборони

Віцепремʼєр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков офіційно пішов у відставку. Відповідне рішення на підставі заяви про звільнення ухвалила Верховна Рада на засіданні 3 листопада.
«За» проголосували 329 депутатів.
Вже ексміністр також йде з посади першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі. Імовірно, його обов'язки перейдуть до глави делегації Леоніда Кравчука і заступника, нардепа Олександра Мережка.
Надалі Резніков очолить Міністерство оборони України, а на його посаду призначать нардепа від «Слуги народу» Ірину Верещук.
Заяву про звільнення уже написав ще поки чинний міністр оборони Андрій Таран.
- Також сьогодні, 3 листопада, Рада проголосувала за відставку міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського та за відставку першого віцепремʼєр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка.