Міністерство освіти оприлюднило термін проведення ЗНО у 2022 році

Міністерство освіти і науки затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Як пише Український центр оцінювання якості освіти, реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.

До 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.