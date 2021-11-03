Міністерство освіти оприлюднило термін проведення ЗНО у 2022 році

Міністерство освіти і науки затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.
Як пише Український центр оцінювання якості освіти, реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.
До 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Основна сесія ЗНО відбудеться за таким графіком:
- фізика — 23 травня;
- хімія — 26 травня;
- українська мова, українська мова і література — 31 травня;
- математика і математика рівня стандарт — 3 червня;
- іспанська мова, німецька мова, французька мова — 6 червня;
- англійська мова — 7 червня;
- історія України — 10 червня;
- географія — 14 червня;
- біологія — 17 червня.
Інформацію про результати ЗНО з усіх предметів розмістять на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.
Нагадаємо, що пробне ЗНО з української мови та з української мови і літератури відбудеться 19 березня; 26 березня — з історії України, з математики (також з математики із завданнями рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).
- 29 січня 2021 року Верховна Рада ухвалила постанову про виплату премій 30 найкращим випускникам за результатами ЗНО. Президент Володимир Зеленський також запровадив президентську стипендію в розмірі 10 тисяч гривень 250 учасникам ЗНО із найкращими результатами та разову премію переможцям всеукраїнських шкільних і міжнародних олімпіад.