Министерство образования обнародовало сроки проведения ВНО в 2022 году

Министерство образования и науки утвердило календарный план подготовки и проведения Внешнего независимого оценивания в 2022 году.

Как пишет Украинский центр оценивания качества образования, регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта 2022 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников для прохождения Государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ВНО до 1 марта 2022 года.

До 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.