В Украине объявили даты проведения пробного ВНО в 2022 году

Украинцы смогут зарегистрироваться для участия в пробном ВНО-2022 в течение 5—22 января 2022 года.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО), уточнив, что регистрацию можно пройти на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Как отмечается, 19 марта пройдет пробное тестирование по украинскому языку и по украинскому языку и литературе; 26 марта — по истории Украины, по математике (также по математике с задачами уровня стандарта), по биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

В день пробного ВНО каждый пользователь может пройти тест по одному предмету.

Результаты пробного ВНО-2022 по украинскому языку и по украинскому языку и литературе будут обнародованы 25 марта, по другим предметам — 1 апреля.

Отдельно в УЦОКО отметили, что пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой, стоимость тестирования будет определена до 20 декабря 2021 года.