В Україні оголосили дати проведення пробного ЗНО у 2022 році

Українці зможуть зареєструватися для участі у пробному ЗНО-2022 протягом 5‒22 січня 2022 року.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО), уточнивши, що реєстрацію можна пройти на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Як зазначається, 19 березня відбудеться пробне тестування з української мови та з української мови і літератури; 26 березня — з історії України, з математики (також з математики із завданнями рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

У день пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного предмета.

Результати пробного ЗНО-2022 з української мови та з української мови і літератури будуть оприлюднені 25 березня, з інших предметів — 1 квітня.

Окремо в УЦОЯО зауважили, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою, вартість тестування буде визначено до 20 грудня 2021 року.