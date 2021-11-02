Українські науковці створили вакцину від коронавірусу на основі дріжджів. Її почали тестувати на мишах у Польщі

В Україні створили вакцину від коронавірусу на основі дріжджів, нині її тестують на мишах в інституті у Гданську, щоб перевірити імуногенність. Про це повідомив керівник Інституту біології клітин у Львові, де і винайшли вакцину, Андрій Сибірний в коментарі «Радіо Свобода». «Ця вакцина становить собою білок або декілька білків коронавірусу, насамперед білок «шипа». Найважливіше, щоб там був рецептор, та ділянка, якою той вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень», — розповів він. За словами вченого, додатково в інституті ще синтезують на спеціальних гуманізованих дріжджах, які модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Вважається, що ця суміш діятиме ефективніше, викликаючи появу антитіл.

«Ми сподіваємось, що ми отримали вірусоподібні частинки, неінфекційні, бо там немає неклеїнової кислоти. Зараз експерименти з визначення імуногенності різних препаратів на завершальному етапі у Польщі. Ми думаємо, що вони імуногенні», — зауважив Сибірний і додав, що результат буде відомий через два-три тижні. Після цього польські науковці продовжать тестувати вакцину на трансгенних мишах, які вразливі до коронавірусу, на який хворіють люди. Тварин заражатимуть вірусом і вводитимуть вакцину. Керівник львівського Інституту біології клітин наголосив, що в Україні немає жодної лабораторії, яка розмножує коронавірус. «Проситимемо колег у Кракові провести експеримент на трансгенних мишах після зараження коронавірусом. Бо це єдина лабораторія у Польщі, яка розмножує коронавірус. Не знаю, чи до кінця року завершимо дослідження на трансгенних мишах. На перевірці вакцини на мишах наш проєкт завершується», — додав Сибірний.