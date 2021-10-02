МОЗ: У 2022 році в Україні буде вироблено першу українську вакцину, в Харкові розпочався монтаж ліній

Перша вакцина проти коронавірусу українського виробництва зʼявитися в 2022 році.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на виїзному засіданні фракції «Слуга народу» в Трускавці, передає телеканал «Дом».
«У Харкові вже почався монтаж ліній для виробництва інактивованих вакцин проти грипу і ковіду. І на етапі підписання меморандуму про інвестиції набагато більше. До кінця цього року ми точно будемо знати чіткі дедлайни виробництва вакцин, але в наступному році з лінії зійде перша українська вакцина», — сказав Ляшко.
- Раніше Ляшко заявив, що Україна веде переговори з виробництва мРНК-вакцин від коронавірусу на базі потужностей компанії «Лекхім».
- У січні в компанії повідомляли, що в 2022 році почнуть виробництво вакцини, розробленої китайською компанією Sinovac Biotech.