МОЗ: У 2022 році в Україні буде вироблено першу українську вакцину, в Харкові розпочався монтаж ліній

Перша вакцина проти коронавірусу українського виробництва зʼявитися в 2022 році.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на виїзному засіданні фракції «Слуга народу» в Трускавці, передає телеканал «Дом».

«У Харкові вже почався монтаж ліній для виробництва інактивованих вакцин проти грипу і ковіду. І на етапі підписання меморандуму про інвестиції набагато більше. До кінця цього року ми точно будемо знати чіткі дедлайни виробництва вакцин, але в наступному році з лінії зійде перша українська вакцина», — сказав Ляшко.