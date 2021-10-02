Минздрав: В 2022 году в Украине произведут первую украинскую вакцину, в Харькове начался монтаж линий

Первая вакцина против коронавируса украинского производства появиться в 2022 году.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на выездном заседании фракции «Слуга народа» в Трускавце, передает телеканал «Дом».

«В Харькове уже начался монтаж линий для производства инактивированных вакцин против гриппа и ковида. И на этапе подписания меморандум об инвестициях гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина», — сказал Ляшко.