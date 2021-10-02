Минздрав: В 2022 году в Украине произведут первую украинскую вакцину, в Харькове начался монтаж линий

Первая вакцина против коронавируса украинского производства появиться в 2022 году.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на выездном заседании фракции «Слуга народа» в Трускавце, передает телеканал «Дом».
«В Харькове уже начался монтаж линий для производства инактивированных вакцин против гриппа и ковида. И на этапе подписания меморандум об инвестициях гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина», — сказал Ляшко.
- Ранее Ляшко заявил, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса на базе мощностей компании «Лекхим».
- В январе в компании сообщали, что в 2022 году начнут производство вакцины, разработанной китайской компания Sinovac Biotech.