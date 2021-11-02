Украинские ученые создали вакцину от коронавируса на основе дрожжей. Ее начали тестировать на мышах в Польше

В Украине создана вакцина от коронавируса на основе дрожжей, сейчас ее тестируют на мышах в институте в Гданьске, чтобы проверить иммуногенность. Об этом сообщил руководитель Института биологии клеток во Львове, где и изобрели вакцину, Андрей Сибирный в комментарии «Радио Свобода». «Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, прежде всего белок «шипа». Самое важное, чтобы там был рецептор, и участок, которым этот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких», — рассказал он. По словам ученого, дополнительно в институте еще синтезируют на специальных гуманизированных дрожжах, модифицирующих белки, другие белки коронавируса. Считается, что эта смесь будет действовать более эффективно, вызывая появление антител.

«Мы надеемся, что мы получили вирусоподобные частицы, неинфекционные, потому что там нет неклеиновой кислоты. Сейчас эксперименты по определению иммуногенности разных препаратов на завершающем этапе в Польше. Мы думаем, что они иммуногенны», — отметил Сибирный и добавил, что результат будет известен через две-три недели. После этого польские ученые продолжат тестировать вакцину на трансгенных мышах, уязвимых к коронавирусу, которым болеют люди. Животных будут заражать вирусом и вводить вакцину. Руководитель львовского Института биологии клеток подчеркнул, что в Украине нет ни одной лаборатории, которая размножает коронавирус. «Будем просить коллег в Кракове провести эксперимент на трансгенных мышах после заражения коронавирусом. Это единственная лаборатория в Польше, которая размножает коронавирус. Не знаю, завершим ли до конца года исследования на трансгенных мышах. На проверке вакцины на мышах наш проект завершается», – добавил Сибирный.