Посол Корнийчук: Израилю предложили провести в Украине третий этап испытаний новой вакцины

Украинская сторона предложила Израилю провести в Украине третий этап испытаний его новой вакцины против коронавируса — с последующей возможностью производства на украинских мощностях.
Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук по результатам визита украинской делегации в Израиль.
Он добавил, что делегация озвучила свое предложение после того, как во время переговоров узнала, что уже в середине лета Израиль заканчивает второй этап испытаний вакцины. На данный момент страна не ответила на предложение украинской стороны.
«Израиль сейчас изучает указанное предложение и, я надеюсь, что оно будет воспринято положительно. Уже четко понятно, что пандемия коронавируса затянется не на один год в мире. И производство вакцины, ее доступность для наших граждан — вопрос очень чувствительный и важный для нас», — подчеркнул посол.
- Отметим, Израиль вакцинировал от коронавируса уже половину своего населения. В общем обе дозы вакцины получили более 4,6 миллиона человек, что составляет 69% всего взрослого населения страны, или же 50% всех граждан Израиля.
- Израиль на фоне высоких темпов вакцинации от коронавируса ослабил карантин, позволив работу кафе и ресторанов. Кроме того, разрешена работа конференц-залов и заведений питания в гостиницах, а на стадионы теперь пускают до 1,5 тыс. посетителей. Также правительство ослабило ограничения касательно путешествий. В полной мере воспользоваться послаблениями могут владельцы «зеленых паспортов», то есть люди, которые уже получили две дозы прививки от коронавируса минимум неделю назад или уже переболели COVID-19.