Посол Корнийчук: Израилю предложили провести в Украине третий этап испытаний новой вакцины

Украинская сторона предложила Израилю провести в Украине третий этап испытаний его новой вакцины против коронавируса — с последующей возможностью производства на украинских мощностях.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук по результатам визита украинской делегации в Израиль.

Он добавил, что делегация озвучила свое предложение после того, как во время переговоров узнала, что уже в середине лета Израиль заканчивает второй этап испытаний вакцины. На данный момент страна не ответила на предложение украинской стороны.

«Израиль сейчас изучает указанное предложение и, я надеюсь, что оно будет воспринято положительно. Уже четко понятно, что пандемия коронавируса затянется не на один год в мире. И производство вакцины, ее доступность для наших граждан — вопрос очень чувствительный и важный для нас», — подчеркнул посол.