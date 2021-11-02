Україна попросила Словаччину про аварійне постачання електроенергії

Україна попросила Словаччину про аварійну допомогу з енергопостачанням.

Про це «Бабелю» повідомили в Національній енергетичній компанії «Укренерго».

«Так, це правда», — відповіли в національній компанії. Пізніше в «Укренерго» зазначили, що запросили допомогу через виведення в аварійний ремонт двох енергоблоків Бурштинської ТЕС. Орієнтовний обсяг аварійної допомоги склав близько 800 МВт·год.

«У зв‘язку зі стрімким підвищенням рівня аварійності генеруючого обладнання на ТЕС компанії ДТЕК, НЕК «Укренерго» звернеться до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо необхідності проведення відповідних перевірок», — підкреслили в компанії.

У жовтні міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що українські теплоелектроцентралі значно зменшили виробництво електроенергії, а ті, що частково використовують вугілля, припинили роботу. Причина цього — рекордні ціни на газ і вугілля.

Росія з 1 листопада зупинила постачання в Україну енергетичного вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), «Донбасенерго» (Словʼянська ТЕС) та «Технова» (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ). Це вугілля є основою для генерації електроенергії.

До 1 листопада в Україні діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі, яка набула чинності у травні. При цьому раніше за резервною процедурою було проведено аукціон на доступ до міждержавних електромереж. Майже всі перетини з Білоруссю викупив «Енергоатом».

Голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявляв, що Україна не поновлюватиме імпорт електроенергії з Росії та Білорусі з листопада. Проте премʼєр-міністр Денис Шмигаль 2 листопада заявив, що Нацкомісія з питань енергетики не продовжила заборону імпорту електроенергії, тому можливість імпортувати електроенергію з Білорусі в Україні існує.