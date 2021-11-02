«У квадрильйон разів важче за Сонце». Обсерваторія NASA показала фото надмасивного скупчення галактик

Космічна обсерваторія «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала надмасивне скупчення галактик.

Знімок обсерваторія опублікувала у Twitter.

NASA

«З масою приблизно у квадрильйон (тисячу трильйонів) разів більшою, ніж у нашого Сонця, скупчення галактик RX J1532 вважається надзвичайно масивним», — йдеться в повідомленні.

Учені також пояснили, що поблизу центру цього скупчення розташована велика еліптична галактика, яка містить одну з найпотужніших і надмасивних чорних дір, які науковцям вдалося відкрити.