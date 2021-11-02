«В квадриллион раз тяжелее Солнца». Обсерватория NASA показала фото сверхмассивного скопления галактик

Космическая обсерватория «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала сверхмассивное скопление галактик.

Снимок обсерватории опубликовала в Twitter.

NASA

«С массой примерно в квадриллион (тысяча триллионов) раз больше, чем у нашего Солнца, скопление галактик RX J1532 считается чрезвычайно массивным», — говорится в сообщении.

Ученые также объяснили, что вблизи центра этого скопления расположена большая эллиптическая галактика, содержащая одну из самых мощных сверхмассивных черных дыр, открытых на сегодня.