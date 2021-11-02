Острівна держава Тонга йде на локдаун. Там уперше з початку пандемії виявили хворого на коронавірус

Острівна держава Тонга 2 листопада оголосила про локдаун після виявлення першого з початку пандемії хворого на коронавірус. Про це повідомляє CNN.

Локдаун передбачає комендантську годину з 20:00 до 06:00, людям також наказали припинити ходити на роботу і залишатися вдома. Не працюватимуть громадський транспорт, ресторани, бари та клуби, школи, церкви.

«Краще просто ставитися до цього позитивно і розглядати як запобіжний засіб, ніж потім шкодувати, коли стане занадто пізно», — сказав представник МОЗ Сіалі Акауола.