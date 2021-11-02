Островное государство Тонга идет на локдаун. Там впервые с начала пандемии выявили больного коронавирусом

Островное государство Тонга 2 ноября объявило о локдауне после выявления первого с начала пандемии больного коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Локдаун предусматривает комендантский час с 20:00 до 06:00, людям также приказали прекратить ходить на работу и оставаться дома. Не будут работать общественный транспорт, рестораны, бары и клубы, школы и церкви.

«Лучше просто относиться к этому положительно и рассматривать как меру предосторожности, чем потом сожалеть, когда будет слишком поздно», — сказал представитель Минздрава Сиали Акауола.