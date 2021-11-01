В окупованому Сімферополі силовики затримали 19 кримських татар

В окупованому Сімферополі під будівлею Кримського гарнізонного військового суду силовики затримали 19 кримських татар, які прийшли як слухачі на засідання з апеляції на вирок «червоногвардійській групі» «Хізб ут-Тахрір».

Як повідомляє правозахисна «Кримська солідарність», серед затриманих сім жінок і один журналіст.

Зазначено, що силовики затримували людей нібито через порушення карантину, хоча всі присутні дотримувалися дистанції і були в масках. Усіх затриманих заштовхали до автобуса, який підігнали до початку засідання, та відвезли до відділення поліції.

До затриманих відмовилися допустити адвоката Назіма Шейхмамбетова, через що він звернувся зі скаргою до окупаційної прокуратури. Самі затримані масово пишуть скарги на дії силовиків.