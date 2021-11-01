В оккупированном Симферополе силовики задержали 19 крымских татар

В оккупированном Симферополе под зданием Крымского гарнизонного военного суда силовики задержали 19 крымских татар, которые пришли в качестве слушателей на заседание по апелляции на приговор «красногвардейской группе» «Хизб ут-Тахрир».
Как сообщает правозащитная «Крымская солидарность», среди задержанных семь женщин и один журналист.
Указано, что силовики задерживали людей якобы из-за нарушений карантина, хотя все присутствующие соблюдали дистанцию и были в масках. Всех задержанных затолкали в автобус, который подогнали до начала заседания, и увезли в отделение полиции.
К задержанным отказались допустить адвоката Назима Шейхмамбетова, из-за чего он обратился с жалобой в оккупационную прокуратуру. Сами задержанные массово пишут жалобы на действия силовиков.
- Под зданием этого суда уже проходили массовые задержания. 29 октября силовики с применением силы задержали 29 крымских татар и двух журналистов, а 25 октября задержали несколько десятков человек.
- Участников «красногвардейской группы» задержали 14 февраля 2019 года по подозрению в терроризме. 3 ноября 2020 года суд приговорил фигурантов дела Рустема Эмирусеинова к 17 годам лишения свободы, Эскендера Абдулганиева — к 12 годам, Арсена Абхаирова — к 13.