В Офісі президента пояснили, чому фільм про День незалежності показали одночасно 7 каналів і прирівняли його до соцреклами

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як фільм про підготовку святкування 30-ї річниці незалежності України одночасно зʼявився на шести комерційних телеканалах та «Суспільному»: влада запропонувала — вони могли відмовитись, а могли погодитись.
Про це Подоляк заявив у інтервʼю «Бабелю».
«Було дуже просто. Знято фільм, надіслано каналам із наступним листом: «Можете — поставте. Бажано — у період з 24 серпня до 24 вересня». Усе. Так само, як іноді просимо ставити соціальну рекламу: хтось ставить, хтось ні», — заявив Подоляк.
На зауваження журналістів, що це не соціальна реклама, Подоляк відповів: «Це ваша субʼєктивна оцінка. Я поставлю запитання по-іншому: а чому влада не має права промоутувати свою діяльність?»
Радник глави ОП зазначив, що влада має право звернутись до комерційних каналів, а ті можуть взяти, можуть відмовитись, «якими вони при цьому мотиваціями керуються — це їхні проблеми».
Подоляк водночас не уточнив, хто саме зробив цей фільм, тільки сказав «ми». У самому фільмі було лише прізвище режисера, який працює у компанії сімʼї заступника глави ОП Кирила Тимошенка Goodmedia — Андрій Нестеренко.
- 24 вересня шість телеканалів — «Інтер», «1+1», «Україна», «Україна 24», ICTV і «Дом» — показали фільм «30 років незалежності. За лаштунками». 25 вересня його показав «UA: Перший». Фільм розповідає про підготовку святкування 30-ї річниці незалежності України та роль глави Офісу президента Андрія Єрмака і його заступника Кирила Тимошенка в цьому святкуванні. У фільмі вони розповідають, як президент Володимир Зеленський і вони самі змогли «зробити неможливе» — організувати грандіозне шоу на День незалежності, День державного прапора, провести «Кримську платформу» і саміт перших леді та джентльменів. Ані в телевізійних версіях фільму, ані на YouTube немає титрів із зазначенням авторів і режисера.
- Компанія Goodmedia дружини заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка була також організатором форуму «Україна 30», який ініціював голова держави Володимир Зеленський. Вона отримала це право без конкурсу, а за послуги їй виплатили мільйони гривень, як зʼясував раніше «Бабель». Щоправда, в ОП не побачили конфлікту інтересів, оскільки на проведення форуму не витрачали бюджетні кошти.