В Офисе президента объяснили, почему фильм о Дне независимости показали одновременно 7 каналов и приравняли его к соцрекламе

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как фильм о подготовке празднования 30-летия независимости Украины одновременно появился на шести коммерческих телеканалах и «Суспільном»: власть предложила — а они могли отказаться, а могли согласиться.

Об этом Подоляк заявил в интервью «Бабелю».

«Было очень просто. Снят фильм, отправлен каналам со следующим письмом: «Можете — поставьте. Желательно — в период с 24 августа по 24 сентября». Все. Точно так же, как иногда просим ставить социальную рекламу: кто-то ставит, кто-то нет», — заявил Подоляк.