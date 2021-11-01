В Офисе президента объяснили, почему фильм о Дне независимости показали одновременно 7 каналов и приравняли его к соцрекламе

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как фильм о подготовке празднования 30-летия независимости Украины одновременно появился на шести коммерческих телеканалах и «Суспільном»: власть предложила — а они могли отказаться, а могли согласиться.
Об этом Подоляк заявил в интервью «Бабелю».
«Было очень просто. Снят фильм, отправлен каналам со следующим письмом: «Можете — поставьте. Желательно — в период с 24 августа по 24 сентября». Все. Точно так же, как иногда просим ставить социальную рекламу: кто-то ставит, кто-то нет», — заявил Подоляк.
На замечание журналистов, что это не социальная реклама, Подоляк ответил: «Это ваша субъективная оценка. Я задам вопрос по-другому: а почему власть не имеет права промоутировать свою деятельность?»
Советник главы ОП отметил, что власть имеет право обратиться к коммерческим каналам, а те могут взять, могут отказаться, «какими они при этом мотивациями руководствуются — это их проблемы».
Подоляк не уточнил, кто именно сделал этот фильм, только сказал «мы». В самом фильме была только фамилия режиссера, работающего в компании семьи заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко Goodmedia — Андрей Нестеренко.
- 24 сентября шесть телеканалов — «Интер», «1+1», «Украина», «Украина 24», ICTV и «Дом» — показали фильм «30 років незалежності. За лаштунками». На следующий день, 25 сентября, его показал «UA: Перший». Фильм рассказывает о подготовке празднования 30-й годовщины независимости Украины и роли главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко в этом праздновании. В фильме они рассказывают, как президент Владимир Зеленский и они сами смогли «сделать невозможное» — организовать грандиозное шоу на День независимости, День государственного флага, провести «Крымскую платформу» и саммит первых леди и джентельменов. Ни в телевизионных версиях фильма, ни на YouTube нет титров с указанием авторов и режиссера.
- Компания Goodmedia жены заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко была также организатором форума «Украина 30», который инициировал глава государства Владимир Зеленский. Она получила это право без конкурса, и за услуги ей выплатили миллионы гривен, как выяснил ранее «Бабель». Правда, в ОП не увидели конфликта интересов, поскольку на проведение форума не тратили бюджетные деньги.