Сім каналів показали PR-фільм про Офіс президента. Його зняв головний режисер Goodmedia — компанії сімʼї Кирила Тимошенка

Двадцять четвертого вересня шість телеканалів — «Інтер», «1+1», «Україна», «Україна 24», ICTV і «Дом» — показали фільм «30 років незалежності. За лаштунками». На наступний день, 25 вересня, його показав UA: Перший. Фільм розповідає про підготовку святкування 30-ї річниці Незалежності України та ролі глави Офісу президента Андрія Єрмака і його заступника Кирила Тимошенка в цьому святкуванні. У фільмі вони розповідають, як президент Володимир Зеленський і вони самі змогли «зробити неможливе» — організувати грандіозне шоу на День Незалежності, День Державного Прапора, провести «Кримську платформу» і саміт перших леді та джентльменів.

Ані в телевізійних версіях фільму, ані на YouTube немає титрів із зазначенням авторів і режисера. Як повідомили «Бабелю» в Офісі президента, фільм робив Андрій Нестеренко. Він же — головний режисер продакшена приватної компанії Goodmedia, якою до березня минулого року володів заступник голови ОП Кирило Тимошенко. Тепер компанією володіє його дружина Олена Тимошенко.

«Візитка» Андрія Нестеренка на офіційному сайті Goodmedia. Goodmedia

«Бабель» відправив запити на всі телеканали, які показали фільм. Відповіли тільки «Дом» і UA: Перший. «Лист із пропозицією розглянути можливість демонстрації спецпроєкту «30 років незалежності. За лаштунками» надійшов з Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента України», — відповіла пресслужба каналу «Дом». За словами представників каналу, фільм вирішили транслювати, бо «доцільно і важливо показати нашій аудиторії, на якому рівні і з яким резонансом відбулося святкування».