Не вистачає лікарів. Мер Києва пояснив, чому місто не може розгорнути додаткові 6 тисяч місць для COVID-хворих

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що Київ готовий у разі необхідності розгорнути ще шість тисяч місць у лікарнях для хворих коронавірусом, але проблема в іншому — не вистачає медиків, які працюватимуть з такими хворими.

Про це мер міста заявив в ефір телеканалу «Україна 24».

Наразі столиця готова прийняти 5,5 тисячі пацієнтів з коронавірусом в інфекційні відділення.

«Ми можемо зробити ще багато місць, але найголовніше питання — хто буде надавати допомогу? Нам не вистачає лікарів. Сьогодні вже лікарі працюють на межі можливостей», — сказав мер.

Віталій Кличко наголосив, що міськрада доплачує медикам, які працюють з COVID, «вони отримують в цілому 30—35 і навіть 40 тисяч гривень на місяць», каже міський голова.

«Обладнання є, апарати ШВЛ — понад 500, 90% наших місць забезпечені киснем. Але залишається загроза того, що кількість хворих буде перевищувати кількість лікарів і місць в лікарнях», — заявив Кличко.