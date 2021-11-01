Не хватает врачей. Мэр Киева объяснил, почему город не может развернуть дополнительные 6 тысяч мест для COVID-больных

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что Киев готов при необходимости развернуть еще шесть тысяч мест для больных коронавирусом, но проблема в другом — не хватает медиков, которые будут работать с такими пациентами.

Об этом мэр города заявил в эфир телеканала «Украина 24».

В настоящее время столица готова принять 5,5 тыс. пациентов с коронавирусом в инфекционные отделения.

«Мы можем сделать еще больше мест, но самый главный вопрос — кто будет оказывать помощь? Нам не хватает врачей. Сегодня уже врачи работают на грани возможностей», — сказал мэр.

Виталий Кличко подчеркнул, что горсовет доплачивает медикам, работающим с COVID, «они получают в общей сложности 30—35 и даже 40 тысяч гривен в месяц», говорит мэр.

«Оборудование есть, аппараты ИВЛ также — более 500, 90% наших мест снабжены кислородом. Но остается угроза того, что количество больных будет превышать количество врачей и мест в больницах», — заявил Кличко.