Лукашенко виставив у своїй резиденції автомат, з яким «захищався» від білорусів

У резиденції самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зʼявилася експозиція з автоматом, з яким «лідер країни» разом із сином Миколою «захищалися» від невдоволених білорусів.
Світлину так званої виставки оприлюднив преспул Лукашенка.
Саме цей автомат він використав, коли прилітав у резиденцію 23 серпня 2020 року. Тоді 200 тисяч протестувальників вийшли на вулиці міст Білорусі з вимогою оголосити справжні результати виборів.
Лукашенко та його син того дня не використали зброю, але стали героями низки мемів.
Наразі ву країні планують відновити протест і з 1 листопада оголосити загальнонаціональний страйк.
- Від початку серпня 2020 року громадяни Білорусі почали протест проти переобрання президентом Лукашенка. Найактивніші протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті та отримали покарання за рішенням суду. Білоруси вимагають перевиборів, звільнення всіх політичних вʼязнів, покарання для силовиків і, найголовніше, відставки Лукашенка.
- 18 серпня у штабі кандидатки у президенти Світлани Тихановської сформували склад Координаційної ради, яка мала займатися процесом передачі влади. Однак її членів почали переслідувати, через що рада не змогла почати роботу.