Лукашенко выставил в своей резиденции автомат, с которым «защищался» от беларусов

В резиденции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко появилась экспозиция с автоматом, с которым «лидер страны» вместе с сыном Николаем «защищались» от недовольных беларусов.

Фотографию так называемой выставки обнародовал пресс-пул Лукашенко.

Именно этот автомат он использовал, когда прилетал в резиденцию 23 августа 2020 года. Тогда 200 тысяч протестующих вышли на улицы городов Беларуси с требованием огласить настоящие результаты выборов.

Лукашенко и его сын в тот день не использовали оружие, но стали героями ряда мемов.

Сейчас в стране планируют возобновить протест и с 1 ноября объявить общенациональную забастовку.