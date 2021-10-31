Лукашенко выставил в своей резиденции автомат, с которым «защищался» от беларусов

В резиденции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко появилась экспозиция с автоматом, с которым «лидер страны» вместе с сыном Николаем «защищались» от недовольных беларусов.
Фотографию так называемой выставки обнародовал пресс-пул Лукашенко.
Именно этот автомат он использовал, когда прилетал в резиденцию 23 августа 2020 года. Тогда 200 тысяч протестующих вышли на улицы городов Беларуси с требованием огласить настоящие результаты выборов.
Лукашенко и его сын в тот день не использовали оружие, но стали героями ряда мемов.
Сейчас в стране планируют возобновить протест и с 1 ноября объявить общенациональную забастовку.
- С начала августа 2020 года граждане Беларуси начали протест против переизбрания президентом Лукашенко. Самые активные протесты продолжались с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда. Беларусы требуют перевыборов, освобождения всех политических заключенных, наказания для силовиков и, самое главное, отставки Лукашенко.
- 18 августа в штабе кандидата в президенты Светланы Тихановской сформировали состав Координационного совета, который должен был заниматься процессом передачи власти. Однако ее членов начали преследовать, из-за чего совет не смог начать работу.