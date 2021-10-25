В Беларуси объявили о начале общенациональной забастовки. Людей призвали не выходить на работу с 1 ноября

В Беларуси объявили о начале общенациональной забастовки с 1 ноября.

Об этом заявил глава Беларусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский.

«Мы, Беларусское объединение рабочих, объявляем начало общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года! Мы остановим производство по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено», — подчеркнул он.

Беларусское объединение рабочих призывает граждан Беларуси не выходить на работу, пока в стране не прекратятся репрессии и пока не освободят политзаключенных.