У Білорусі оголосили про початок загальнонаціонального страйку. Людей закликали не виходити на роботу з 1 листопада

У Білорусі оголосили про початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада.

Про це заявив голова Білоруського обʼєднання робітників (БОР) Сергій Дилевський.

«Ми, Білоруське обʼєднання робітників, оголошуємо початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада 2021 року! Ми зупинимо виробництво в усій країні, поки кожна з десяти вимог не буде виконана», — наголосив він.

Білоруське обʼєднання робітників закликає громадян Білорусі не виходити на роботу, поки у країні не припиняться репресії та не звільнять політвʼязнів.