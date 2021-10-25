У Білорусі оголосили про початок загальнонаціонального страйку. Людей закликали не виходити на роботу з 1 листопада

У Білорусі оголосили про початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада.
Про це заявив голова Білоруського обʼєднання робітників (БОР) Сергій Дилевський.
«Ми, Білоруське обʼєднання робітників, оголошуємо початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада 2021 року! Ми зупинимо виробництво в усій країні, поки кожна з десяти вимог не буде виконана», — наголосив він.
Білоруське обʼєднання робітників закликає громадян Білорусі не виходити на роботу, поки у країні не припиняться репресії та не звільнять політвʼязнів.
Також серед вимог страйкарів — початок переговорів між владою і демократичними силами, приведення зарплат і пенсій у відповідність з економічною ситуацією, реалізація конституційного права на свободу слова та діяльність незалежних профспілок.
«Припинимо годувати режим, припинимо ходити на роботу! Залишимося вдома. Так ми відстоїмо нашу країну, повернемо в неї закон і справедливість. Тільки так ми захистимо себе і своїх близьких від епідемії, яка обрушилася на наш будинок», — заявив Дилевський.
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Лукашенка. Найактивніші протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті та отримали покарання за рішенням суду. Білоруси вимагають перевиборів, звільнення всіх політичних вʼязнів, покарання для силовиків і, найголовніше, відставки Лукашенка.
- 18 серпня у штабі кандидатки у президенти Світлани Тихановської сформували склад Координаційної ради, яка мала займатися процесом передачі влади.
- У жовтні 2020 року колишній лідер страйків на заводі МТЗ і член Координаційної ради опозиції Сергій Дилевський виїхав з Білорусі до Варшави, побоюючись за свою безпеку. Дилевського звільнили «за згодою сторін» з Мінського тракторного заводу, де він пропрацював 12 років. Він розповів, що його поставили перед вибором через участь у протестах проти режиму Олександра Лукашенка.
- У грудні Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти опозиціонерки Світлани Тихановської та інших членів Координаційної ради, зокрема й проти Дилевського, за фактом «створення екстремістського формування і керівництва ним», також їм закидають спробу захоплення державної влади.