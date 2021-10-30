Yonhap: У Південній Кореї після вакцинації Pfizer від коронавірусу помер підліток

У Південній Кореї помер вакцинований від коронавірусу підліток.
Про це повідомило корейське інформагентство Yonhap у суботу, 30 жовтня.
За даними агентства, 13 серпня учень старшої школи був щеплений вакциною Pfizer, проте 27 вересня хлопчик помер.
Як зазначається, у підлітка не було хронічних захворювань.
Наразі органи охорони здоровʼя з’ясовують, що саме спричинило загибель хлопця.
В агентстві наголосили, що це перший зафіксований випадок смерті вакцинованого від коронавірусу підлітка в країні.
- Вакцина Pfizer — це перша вакцина від коронавірусу, яка отримала повне й остаточне схвалення влади США за стандартними правилами, а не у звʼязку з надзвичайною ситуацією. У 44 тисяч учасників клінічних випробувань антитіла утворилися в 91% випадків.
- За даними досліджень, вакцина Pfizer захищає від госпіталізації дітей 12—17 років на 93%.
- Раніше у США дозволили екстрене використання вакцини Pfizer для профілактики коронавірусу у дітей віком від 5 до 11 років.