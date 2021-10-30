Yonhap: У Південній Кореї після вакцинації Pfizer від коронавірусу помер підліток

За даними агентства, 13 серпня учень старшої школи був щеплений вакциною Pfizer, проте 27 вересня хлопчик помер.

Про це повідомило корейське інформагентство Yonhap у суботу, 30 жовтня.

У Південній Кореї помер вакцинований від коронавірусу підліток.

Як зазначається, у підлітка не було хронічних захворювань.

Наразі органи охорони здоровʼя з’ясовують, що саме спричинило загибель хлопця.

В агентстві наголосили, що це перший зафіксований випадок смерті вакцинованого від коронавірусу підлітка в країні.