Yonhap: В Южной Корее после вакцинации Pfizer от коронавируса скончался подросток

По данным агентства, 13 августа ученик старшей школы был привит вакциной Pfizer, однако 27 сентября мальчик скончался.

Об этом сообщило корейское информагентство Yonhap в субботу, 30 октября.

В Южной Корее скончался вакцинированный от коронавируса подросток.

Как отмечается, у ребенка не было хронических заболеваний.

Сейчас органы здравоохранения выясняют, что именно повлекло за собой гибель мальчика.

В агентстве отметили, что это первый зафиксированный случай смерти вакцинированного от коронавируса подростка в стране.