Президент Тайваню визнала присутність американських військових на острові

Президент Тайваню Цай Інвень визнала, що на острові присутні американські військові, зокрема інструктори. Вона стала першим лідером держави за останнє десятиліття, який це підтвердив.

Інформацію про військових вона підтвердила в інтервʼю CNN.

Інвень не назвала точну кількість американських військових та вид їхньої діяльності, але зазначила, що їх «не так багато, як люди думали».

Офіційно американські війська постійно не базуються на Тайвані з 1979 року, коли Вашингтон встановив дипломатичні відносини з Китаєм. У 2019 та 2020 роках у КНР на офіційному рівні почали звучати погрози про військове «повернення» Тайваню до складу Китаю.

На початку 2020 року військові США опублікували відео, на якому американський спецназ тренує тайванських бійців, але його швидко видалили. У листопаді Міністерство оборони Тайваню обмовилося про присутність морських піхотинців США, а згодом спростувало цю інформацію.

У жовтні цього року The Wall Street Journal з посиланням на американських топ-чиновників писало, що на острові щонайменше рік таємно перебувають 20 бійців сил спеціальних операцій та група морпіхів.