CPJ: Протягом останніх десяти років за 81% вбивств журналістів нікого не покарали

Протягом останнього десятиріччя 81% вбивств журналістів так і не були розкриті.

Про це повідомляє Комітет захисту журналістів (CPJ).

Згідно з доповіддю організації, за останні 10 років у світі вбили 278 журналістів, і у 226 випадках ніхто за це не був покараний. Лідирують у цьому «індексі» Сомалі, Сирія, Ірак та Південний Судан. Крім них, до першої десятки країн з найбільшою кількістю нерозкритих вбивств журналістів також увійшли Мексика, Філіппіни, Бразилія, Пакистан та Росія.

Зазначається, що показник не враховує загибель журналістів у зоні бойових дій, чи виконання небезпечних завдань.

У всьому світі у 2020 році щонайменше 22 журналісти стали жертвами вбивств у якості помсти за їхню роботу, що більш ніж удвічі більше, ніж у 2019 році. У 2021 році кількість вбивств наблизилася до торішньої, але ситуація в Афганістані та інших небезпечних для журналістів країнах ускладнює прогнозування підсумкової кількості на нинішній рік.