CPJ: В течение последних десяти лет за 81% убийств журналистов никого не наказали

В последнее десятилетие 81% убийств журналистов так и остались безнаказанными.

Об этом сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ).

Согласно докладу организации, за последние десять лет в мире убили 278 журналистов, и в 226 случаях никто за это не был наказан. Лидируют в этом «индексе» Сомали, Сирия, Ирак и Южный Судан. Кроме них, в первую десятку стран с наибольшим количеством нераскрытых убийств журналистов также вошли Мексика, Филиппины, Бразилия, Пакистан и Россия.

Отмечается, что показатель не учитывает гибель журналистов в зоне боевых действий или при выполнении опасных задач.

Во всем мире в 2020 году по меньшей мере 22 журналиста стали жертвами мести за их работу, что более чем вдвое больше, чем в 2019 году. В 2021 году количество убийств приблизилось к прошлогодней, но ситуация в Афганистане и других опасных для журналистов странах затрудняет прогнозирование итогового количества убийств сотрудников СМИ на нынешний год.