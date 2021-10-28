CPJ: В течение последних десяти лет за 81% убийств журналистов никого не наказали

В последнее десятилетие 81% убийств журналистов так и остались безнаказанными.
Об этом сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ).
Согласно докладу организации, за последние десять лет в мире убили 278 журналистов, и в 226 случаях никто за это не был наказан. Лидируют в этом «индексе» Сомали, Сирия, Ирак и Южный Судан. Кроме них, в первую десятку стран с наибольшим количеством нераскрытых убийств журналистов также вошли Мексика, Филиппины, Бразилия, Пакистан и Россия.
Отмечается, что показатель не учитывает гибель журналистов в зоне боевых действий или при выполнении опасных задач.
Во всем мире в 2020 году по меньшей мере 22 журналиста стали жертвами мести за их работу, что более чем вдвое больше, чем в 2019 году. В 2021 году количество убийств приблизилось к прошлогодней, но ситуация в Афганистане и других опасных для журналистов странах затрудняет прогнозирование итогового количества убийств сотрудников СМИ на нынешний год.
- Украина заняла 97 место в рейтинге свободы прессы, составленном международной организацией «Репортеры без границ».
- В 2019 году в Украине зафиксировано 208 фактов нападения на журналистов и препятствования работе СМИ. В 2018 году было зафиксировано 232 факта нападения. Самыми опасными регионами для журналистской деятельности оказались Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.