Україна домовилася зі Швейцарією про взаємне визнання COVID-сертифікатів

Україна і Швейцарія домовилися про взаємовизнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу.

Про це під час спільного брифінгу з федеральним радником, віцепрезидентом та головою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.