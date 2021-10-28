Украина договорилась со Швейцарией о взаимном признании COVID-сертификатов

Украина и Швейцария договорились о взаимопризнании сертификатов вакцинации от коронавируса.
Об этом во время совместного брифинга с федеральным советником, вице-президентом и главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы договорились о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса. Обмен нотами уже состоялся», – рассказал Кулеба.
- В августе правительство Мальты признало украинские цифровые COVID-сертификаты о вакцинации.
- 22 октября Мальта отнесла Украину в темно-красную зону. Это значит, что украинцам запрещено въезжать на территорию страны с целью туризма.
- Правительство Дании также изменило правила въезда для украинцев. В стране решили отказаться от стандартной «цветной» схемы с разными государствами мира и ввели единые для всех правила.