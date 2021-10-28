Украина договорилась со Швейцарией о взаимном признании COVID-сертификатов

Украина и Швейцария договорились о взаимопризнании сертификатов вакцинации от коронавируса.

Об этом во время совместного брифинга с федеральным советником, вице-президентом и главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.