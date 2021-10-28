«Нафтогаз» за першу половину 2021 року зменшила чистий збиток у сім разів — до 1,7 млрд гривень

НАК «Нафтогаз України» отримав за результатами першої половини року збиток у 1,7 мільярда гривень, що приблизно в сім разів менше, ніж за аналогічний період 2020 року — 11,5 мільярда гривень.

Про це свідчать дані з фінансової звітності компанії за пів року.

У «Нафтогазі» пов’язують такі результати зі зміною керівництва навесні 2021-го.

Окрім цього, зазначається, що за другий квартал 2021 року, коли компанію очолив Юрій Вітренко, «Нафтогаз» отримав чистий прибуток у розмірі 8,5 млрд гривень (за аналогічний період попереднього року — чистий збиток у розмірі 14,7 млрд гривень).