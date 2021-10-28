«Нафтогаз» за першу половину 2021 року зменшила чистий збиток у сім разів — до 1,7 млрд гривень

НАК «Нафтогаз України» отримав за результатами першої половини року збиток у 1,7 мільярда гривень, що приблизно в сім разів менше, ніж за аналогічний період 2020 року — 11,5 мільярда гривень.
Про це свідчать дані з фінансової звітності компанії за пів року.
У «Нафтогазі» пов’язують такі результати зі зміною керівництва навесні 2021-го.
Окрім цього, зазначається, що за другий квартал 2021 року, коли компанію очолив Юрій Вітренко, «Нафтогаз» отримав чистий прибуток у розмірі 8,5 млрд гривень (за аналогічний період попереднього року — чистий збиток у розмірі 14,7 млрд гривень).
Водночас чистий прибуток у другому кварталі 2021 року був меншим за чистий збиток у першому кварталі 2021-го (10,2 млрд гривень). За аналогічний період 2020 року чистий прибуток склав 3,2 млрд гривень.
Дохід компанії від реалізації за січень-червень 2021 року зріс до 105,6 млрд гривень (за шість перших місяців 2020 року — 72 555 млрд гривень).
Проте також зросли витрати, які перевищили доходи компанії, — 104,13 млрд гривень (проти 91,9 млрд гривень торік).
Окремо у «Нафтогазі» нагадали, що чистий збиток компанії за 2020 рік становив 19 млрд гривень, а у 2019 році нарахували 63,3 млрд гривень чистого прибутку.
«Інформація щодо прибутку «Нафтогазу» у першому кварталі, яку поширювали звільнений керівник, окремі члени правління та наглядової ради Компанії, є некоректною і може вводити в оману Кабінет міністрів, інвесторів, а також суспільство. Ця інформація стосувалася не консолідованої, а окремої звітності. По-друге, огляд якої аудиторами взагалі не проводився», — додали в компанії.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки голови та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. Відставку Коболєва розкритикували західні партнери України.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- 15 червня голова НАЗК Олександр Новіков видав припис, за яким Кабінет міністрів має скасувати контракт із головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. На думку агентства, його призначення порушило закон. Пізніше ОАСК зупинив дію припису.