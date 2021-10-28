«Нафтогаз» за первую половину 2021 года уменьшила чистый убыток в семь раз — до 1,7 млрд гривен

НАК «Нафтогаз Украины» получила по результатам первой половины года убыток в 1,7 миллиарда гривен, что примерно в семь раз меньше, чем за аналогичный период 2020 года — 11,5 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные по финансовой отчетности компании за полгода.

В «Нафтогазе» связывают такие результаты со сменой руководства весной 2021-го.

Кроме того, отмечается, что за второй квартал 2021 года, когда компанию возглавил Юрий Витренко, «Нафтогаз» получила чистую прибыль в размере 8,5 млрд гривен (за аналогичный период предыдущего года — чистый убыток в размере 14,7 млрд гривен).