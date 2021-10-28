МОЗ змінив дорожню карту щодо щеплення від коронавірусу — прибрав згадку про добровільну вакцинацію

Міністерство охорони здоров’я змінило дорожню карту щодо щеплення населення від коронавірусу. Зокрема, звідти прибрали пункт про добровільну вакцинацію.

Про це йдеться в наказі міністра за 27 жовтня.

Згідно з документом, із дорожньої карти повністю прибрали абзац про те, що «вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх груп населення та професій».

Також МОЗ змінив ще один пункт. У початковому варіанті було вказано, що «наразі невідомо, чи зменшує вакцинація ризики передачі інфекції між тими, хто отримав вакцину, і тими, хто її не отримав».

Замість цього в документі буде зазначено, що ефективність вакцинації визначається, насамперед, у запобіганні госпіталізації через коронавірус, запобіганні тяжких випадків і смерті у хворих.