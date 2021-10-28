Минздрав изменил дорожную карту по прививанию от коронавируса — убрал упоминание о добровольной вакцинации

Министерство здравоохранения изменило дорожную карту по прививанию населения от коронавируса. В частности, оттуда убрали пункт о добровольной вакцинации.
Об этом идет речь в приказе министра за 27 октября.
Согласно документу, из дорожной карты полностью убрали абзац о том, что «вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессий».
Также Минздрав изменил еще один пункт. В первоначальном варианте было указано, что «пока неизвестно, уменьшает ли вакцинация риски передачи инфекции между получившими вакцину и теми, кто ее не получил».
Вместо этого в документе будет указано, что эффективность вакцинации определяется прежде всего в предотвращении госпитализации из-за коронавируса, предотвращении тяжелых случаев и смерти у больных.
- Министерство здравоохранения приказом от 13 октября разрешило вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. В Национальной технической группе экспертов по иммунизации (НТГЭИ), чью рекомендацию утвердил Минздрав, дали разъяснения по этому приказу. Рекомендуется вакцинировать всех детей от 12 лет препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech, независимо от принадлежности к группе риска. Дети, которым не угрожает по состоянию здоровья тяжелая форма коронавируса, могут получить прививку только при наличии вакцины.
- С 21 октября в Украине действуют усиленные правила карантина, касающиеся пассажирских перевозок между областями. Новые ограничения касаются путешествий между регионами автобусами, поездами и самолетами. В «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах как у водителя, экипажа, так и у пассажиров должен быть документ, подтверждающий их безопасность — сертификат о вакцинации или ПЦР- или экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки.