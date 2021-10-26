Міністр Ляшко: Вакциновані за кордоном теж мають змогу отримати COVID-сертифікат у «Дії». Треба звернутися до сімейного лікаря

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, як отримати сертифікат про вакцинацію у додатку «Дія» тим, хто вакцинувався за кордоном. Для цього треба звернутися до сімейного лікаря.
Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».
За словами Ляшка, до сімейного лікаря потрібно прийти з документом, який підтверджує вакцинацію.
«Їхні дані вносяться до медкарти, і після цього їм можуть видати сертифікат, що використовується в Україні», — сказав Ляшко.
- З 21 жовтня в Україні діють посилені правила карантину, які стосуються пасажирських перевезень між областями. Нові обмеження стосуються подорожей між регіонами автобусами, потягами та літаками. У «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні як у водія, екіпажу, так і у пасажирів має бути документ, який підтверджує їхню ковід-безпечність: або сертифікат вакцинації, або ПЛР чи експрес-тест, якому не понад 72 годин.