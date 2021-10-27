Російський автор вакцини «Супутник V» заявив про розробку нової форми препарату у вигляді спрею

Російський виробник вакцини від коронавірусу «Супутник V» — компанія «Генеріум» — повідомив про створення нової форми цього препарату у вигляді спрею для носа.
Про це заявив директор компанії Данило Талянський, передає ТАСС.
«На основі розробки інституту ім. М. Ф. Гамалії ми зробили інтраназальну форму вакцини, яка просто впорскується в ніс. Вона переноситься набагато мʼякше, ніж звичайна вакцина, а ефективністю вона нітрохи не поступається», — сказав Талянський.
Вакцина у вигляді спрею нібито теж розрахована на два введення та на одне у разі ревакцинації. Талянський зазначає, що новий препарат не потрібно заморожувати, що полегшує його доставку.
Компанія подала заявку до Міністерства охорони здоровʼя РФ на проведення клінічних досліджень та розраховує, що через 8 місяців зможе зареєструвати вакцину.
- Вакцина «Супутник V» застосовується у Росії та її союзних державах. Європейські та американські регулятори її не схвалили, оскільки сумніваються у її ефективності.
- Росія тривалий час відмовлялася надати дані про вакцину, а відомий медичний журнал The Lancet потрапляв під критику, коли опублікував неточні дані щодо «Супутника V».
- У вересні ВООЗ призупинила схвалення вакцини через те, що під час інспекції на одній із фабрик не виявили «відповідності належному виробництву».
- У жовтні західні ЗМІ писали, що Росія викрала формулу вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca і зробила її основі «Супутник V».