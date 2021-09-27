The Washington Post: Щеплених вакциною «Супутник V» не пустять до США

З листопада до США не можна буде вʼїхати іноземним громадянам, які зробили щеплення від коронавірусу вакцинами, які не схваленими Всесвітньою організацією охорони здоровʼя або американською владою, зокрема — російською вакциною «Супутник V».

Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що раніше, під час пандемії, для росіян не було обмежень на вʼїзд в США. Їм були потрібні лише віза і негативний тест на COVID-19. The Washington Post звертає увагу, що від нового правила постраждають не тільки жителі Росії, але і деякі інші країни, яким Москва постачала вакцини.

«Супутник V» схвалений в 70 країнах, в яких в цілому проживає понад 4 мільярдів осіб. Всього у світі закуплено близько 448 мільйонів доз російського препарату.