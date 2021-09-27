The Washington Post: Привитых вакциной «Спутник V» не пустят в США

С ноября в США нельзя будет въехать иностранным гражданам, которые привились от коронавируса вакцинами, не одобренными Всемирной организацией здравоохранения или американскими властями, в частности – российской вакциной «Спутник V».

Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что ранее, во время пандемии, для россиян не было ограничений на въезд в США. Им требовались лишь виза и отрицательный тест на COVID-19. Также The Washington Post обращает внимание, что от этого правила пострадают не только жители России, но и некоторые другие страны, которым Москва поставляла вакцины.

«Спутник V» одобрен в 70 странах, в которых в общей сложности проживают более 4 миллиардов человек. Всего в мире закуплено около 448 миллионов доз российского препарата.