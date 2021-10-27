Российский создатель вакцины «Спутник V» заявил о разработке новой формы препарата в виде спрея

Российский производитель вакцины от коронавируса «Спутник V» — компания «Генериум» — сообщил о создании новой формы этого препарата в виде спрея для носа.
Об этом заявил директор компании Даниил Талянский, передает ТАСС.
«На основе разработки института им. Н. Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос. Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает», — сказал Талянский.
Вакцина в виде спрея якобы тоже рассчитана на два введения и на одно в случае ревакцинации. Талянский отмечает, что новый препарат не нужно замораживать, что облегчает его доставку.
Компания подала заявку в Министерство здравоохранения РФ на проведение клинических исследований и рассчитывает, что через 8 месяцев сможет зарегистрировать вакцину.
- Вакцина «Спутник V» применяется в России и ее союзных государствах. Европейские и американские регуляторы ее не одобрили, поскольку сомневаются в ее эффективности.
- Россия длительное время отказывалась предоставить данные о вакцине, а известный медицинский журнал The Lancet попал под критику, когда опубликовал неточные данные по «Спутник V».
- В сентябре ВОЗ приостановила одобрение вакцины из-за того, что во время инспекции на одной из фабрик не обнаружили «соответствия надлежащему производству».
- В октябре западные СМИ писали, что Россия похитила формулу вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и сделала на ее основе «Спутник V».